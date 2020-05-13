Москва, , 20:28 — REGNUM Рекомендации по работе классов в российских школах выпустил Роспотребнадзор. Они опубликованы 13 мая на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, школы после открытия будут работать в новом режиме. Каждый класс будет учиться в своём отдельном кабинете, при этом начало занятий и перемен будут для каждого класса в своё время, для максимального разобщения классов.

Общение между классами во время перемен и прогулок будет запрещено. Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.

Перед началом занятий у учеников и педагогов будут проверять температуру, несколько раз в день будет проводиться дезинфекция, в классах будут установлены обеззараживающие приборы, а персонал пищеблока работать будет только в масках и перчатках.

Группы продлённого дня и дежурные вечерние группы для школьников будут упразднены. Количество детей в классах, по возможности, будет сокращено. Рекомендовано также проводить как можно больше мероприятий на открытом воздухе и открытых спортплощадках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в девятых классах в этом году запланирована отмена обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) по русскому языку и математике.

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