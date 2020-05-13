Пенза, , 19:04 — REGNUM В Пензе проводится реконструкция фонтана и благоустройство территории рядом с ним. Уже выполнена установка коллекторов чаши фонтана, завершаются работы по армированию и бетонированию подпорных стенок, идет подготовка бетонного основания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

После 20 мая строители приступят к облицовке чаши фонтана. На данный момент продолжается оборудование инженерных систем. Реконструкция самого фонтана завершится к 15 июля, а благоустройство прилегающей к нему территории ориентировочно закончат 25 августа текущего года.

Согласно проекту, новый фонтан будет светомузыкальный и управляемый. По бокам чаши обустроят два плоскостных фонтана, которые заработают благодаря единой системе управления. На Фонтанной площади запланированы зоны отдыха, игровые площадки, малые архитектурные формы, также установят необычные качели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе около 57 млн рублей планируют направить на реконструкцию фонтана в 2020 году.

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