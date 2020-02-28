Пенза, , 18:48 — REGNUM В связи с планируемыми изменениями в поступлении доходов в бюджет Пензы у города после погашения кредиторской задолженности высвободятся средства. Об этом заявила начальник Финансового управления администрации Ольга Завьялкина, сообщили ИА REGNUM в гордуме.

Около 66,6 млн рублей планируется направить в 2020 году на капитальный ремонт образовательных учреждений в Пензе, около 57 млн рублей — на реконструкцию фонтана, около 33 млн рублей — на оборудование в новой Арбековской школе.

Кроме того, средства будут распределены на строительство детского сада на улице Турищева, на разработку проектно-сметной документации реконструкции стадиона «Снежинка» и проведение работ по трем скверам в центре Пензы.

По словам главы администрации города Андрея Лузгина, также планируются работы по благоустройству улиц Октябрьской, Гладкова и пешеходного участка от Привокзальной площади до сквера Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году были заключены контракты по шести объектам в Пензе, к работам на которых приступят в первую очередь в текущем году. Об этом заявил директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин. При наступлении благоприятных погодных условий начнется ремонт проспекта Строителей, улиц Луначарского, Терновского, Баумана, Окружной и дороги-дублера Окружной.