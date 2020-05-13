Брянск, , 16:05 — REGNUM Суд отклонил апелляцию бывшего председателя комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянска. Чиновник проведёт два года в колонии за то, что за деньги разрешил сделку с нарушением прав несовершеннолетнего, сообщили 13 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

За 80 тысяч рублей чиновник подготовил документы, разрешающие провести сделку с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему. Должностное преступление раскрыли, мужчину осудили на два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. кроме того, обвиняемому запретили три года занимать должности на государственной службе. Адвокат осуждённого подал апелляцию, отмечая, что наказание в виде реального лишения свободы является чрезмерно суровым.

В соответствии с позицией прокуратуры суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.