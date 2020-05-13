Нур-Султан, 13 мая 2020, 15:08 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам регулирования миграционных процессов, сообщили 13 мая в пресс-службе главы государства.
Документ заменяет термин «оралман» (возвращенец) на «кандас» (соплеменник). Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства, на создание благоприятных условий для репатриантов, а также построение эффективной системы трудовой миграции.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отказаться от термина «оралман» в отношении этнических казахов, вернувшихся на родину.
Читайте также: Президент Казахстана предложил заменить термин «оралман»