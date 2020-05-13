Ново-Огарево, Московская область, , 14:48 — REGNUM Портал госуслуг не выдержал наплыва желающих поскорее подать заявку на выплаты, обещанные на каждого ребёнка. На это обратил внимание президент России Владимир Путин 13 мая на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

Глава государства заявил, что на следующий день после объявления о выплатах единовременной помощи семьям с детьми на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок. Портал не справился с таким объёмом обращений.

Путин призвал обратить внимание на инцидент и «на другие вопросы подобного рода», отметив при этом, что работу портала удалось наладить.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Владимир Путин объявил, что в качестве единовременной помощи в условиях кризиса все российские семьи с детьми могут рассчитывать на получение 10 тыс. на каждого ребёнка не старше 16 лет. Для получения выплат граждане должны подать заявку на портале госуслуг или в личном кабинете Пенсионного фонда России.

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