Москва, 13 мая 2020, 03:35 — REGNUM Более миллиона заявок на единовременное пособие на детей с трех до 16 лет поступило через специальный сервис портала госуслуг за первые сутки, сообщили 12 мая в пресс-службе Минкомсвязи России.
«По данным на 22:30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона», — сказали в ведомстве.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. Заявление принимается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете Пенсионного фонда России.
Решение о поддержке семей принято президентом России Владимиром Путиным. Меры направлены на смягчение последствий пандемии коронавируса и введённого из-за неё режима самоизоляции.