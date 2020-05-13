Москва, , 03:35 — REGNUM Более миллиона заявок на единовременное пособие на детей с трех до 16 лет поступило через специальный сервис портала госуслуг за первые сутки, сообщили 12 мая в пресс-службе Минкомсвязи России.

«По данным на 22:30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона», — сказали в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. Заявление принимается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете Пенсионного фонда России.

Решение о поддержке семей принято президентом России Владимиром Путиным. Меры направлены на смягчение последствий пандемии коронавируса и введённого из-за неё режима самоизоляции.