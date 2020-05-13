Москва, , 14:34 — REGNUM Стоимость обучения в российских вузах, вероятно, останется на уровне 2019 года и повышаться не будет. По крайней мере, такие рекомендации высшим учебных заведениям страны дало Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом 13 мая на заседании Российского совета ректоров заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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Уточняется, что они были сделаны на основе поступивших предложений относительно корректировки стоимости обучения

«Министерство […] рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», — сказал Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, после перехода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавирусной инфекции студенты одного из уральских вузов потребовали снизить стоимость обучения. Однако в университете с такой позицией не согласились и заявили, что делать перерасчёт не собираются.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пояснил, что стоимость обучения в высших учебных учреждениях России из-за перехода на дистанционную форму преподавания может быть пересмотрена в сторону уменьшения, но в случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено.