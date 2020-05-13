Иерусалим, , 14:05 — REGNUM Свыше 320 человек из числа ортодоксальных верующих было задержано полицией Израиля в ночь с 12 на 13 мая на горе Мерон при попытке ими прорваться, несмотря на строгий запрет на въезд на гору из-за пандемии коронавируса, к расположенной там могиле раввина Шимона Бар-Йохая. Об этом 13 мая сообщает 9 телеканал Израиля.

По данным источника, представители ультраортодоксальной общины пытались прорваться с наступлением темноты к могиле Шимона Бар-Йохая для завершающей молитвы в день Лаг ба-Омер.

Также сообщается, что в представителей полиции Израиля, которые пытались обеспечить соблюдение режима карантина, со стороны верующих полетели камни и другие предметы, а также начались столкновения.

И только после прибытия подкрепления и спецназа полиции удалось разогнать верующих, причем более 320 из них было при этом задержано.

Отметим, гора Мерон — это священное место для ортодоксальных иудеев, так как на ней похоронен праведник Шимон Бар-Йохай, законоучитель и основоположник каббалы, автор книги «Зоар». 18 иара, в Лаг ба-Омер, отмечают день смерти Шимона Бар-Йохая и жгут костры как символ света Торы.