Москва, , 11:37 — REGNUM В России делают все больше тестов на SARS-CoV-2. В интервью корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о некоторых особенностях диагностики. В частности о том, почему далеко не во всех случаях проявляются симптомы заболевания.

ИА REGNUM: Татьяна Александровна, можно ли говорить о некоторой стабилизации роста числа людей с выявленной коронавирусной инфекцией?

Татьяна Руженцова: В настоящее время в РФ мы отмечаем в целом стабильно высокие цифры новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Конечно, такие данные обнадеживают, но пока прошло мало дней с минимальными изменениями этих значений, и о дальнейшей динамике заболеваемости говорить по ним рано. Она будет зависеть в первую очередь от соблюдения режима самоизоляции, использования масок, перчаток, дезинфицирующих средств нашим населением в этот период, когда сохраняется высокий риск заражения.

ИА REGNUM: Сейчас преимущественно выявляются бессимптомные носители?

Татьяна Руженцова: Да, из всех обследованных на наличие коронавируса примерно у 40% нет никаких симптомов. Однако среди них могут быть пациенты, у которых еще продолжается инкубационной период, а по его окончании могут возникнуть различные проявления, в том числе и тяжёлые осложнения инфекции. С другой стороны, именно бессимптомные носители возбудителя представляют собой наибольшую опасность. Такие граждане нередко продолжают активно контактировать с окружающими. Передавая инфекцию, они могут стать причиной тяжелого заболевания и летального исхода у заразившегося человека.

ИА REGNUM: Сколько тестов проводится ежедневно, как быстро происходит обработка результатов?

Татьяна Руженцова: Количество проведенных в день тестов значительно увеличилось. Ежедневно проводится 1,19 теста на 1000 человек. По состоянию на 8 мая всего в России проведено 4,9 млн лабораторных тестов. В Москве к настоящему моменту этот показатель составляет 1 225 123 исследования.

Всего на коронавирусную инфекцию выполняют анализ 107 лабораторий Роспотребнадзора, 412 государственных медицинских учреждений и 75 лабораторий с частной формой собственности. Обработка результатов занимает от 50 минут до 4 часов. Значительное время занимает логистика: забор биоматериала, доставка его в лабораторию, обработка результата и другие технические моменты.

ИА REGNUM: Как идёт тестирование на антитела к COVID-19?

Татьяна Руженцова: Многие медицинские учреждения сейчас проводят исследование крови на наличие антител к SARS-CoV-2. Выделяют антитела класса M, которые подтверждают острый период инфекции, и антитела класса G, сохраняющиеся дольше и обеспечивающие защитное действие при ряде инфекционных заболеваний. Однако, в отличие от выявления вируса методом полимеразной цепной реакции, результаты этого тестирования вызывают много вопросов.

ИА REGNUM: Есть ли первые выводы российских ученых на основе тестов на антитела?

Татьяна Руженцова: В настоящее время мы можем подтвердить, что наличие или отсутствие антител не даёт однозначного ответа о защищенности человека от развития заболевания в дальнейшем. Как российские учёные, так и зарубежные коллеги подтверждают тот факт, что у некоторых пациентов, не болевших и не контактировавших с инфицированными SARS-CoV-2, тест на антитела может оказаться положительным из-за перенесенной сезонной коронавирусной инфекции, а также особенностей иммунного ответа при ревматологической патологии и ряде других заболеваний.

В то же время в ответ на инфекцию антитела вырабатываются не у всех пациентов, особенно при лёгких формах и бессимптомном носительстве. Также пока нет ясности, в течение какого времени может сохраняться защитное действие этих антител и насколько оно универсально против различных вариантов вируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 мая в 85 регионах России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписаны по выздоровлении 48 003 человека.