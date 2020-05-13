Москва, 13 мая 2020, 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщили в московском оперштабе.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. За сутки умерли 96 человек с коронавирусом, полностью выздоровели 4491 пациентов.
Лидером по числу новых заражений остаётся Москва — 4703 случаев. Далее следуют Подмосковье — 962, Петербург — 435, Нижегородская область — 271, Свердловская область — 135, Волгоградская область — 124, Дагестан — 109.
Всего в России выявлено 242 271 носитель коронавируса. Число летальных случаев достигло 2212. Выздоровели более 48 тыс. пациентов.