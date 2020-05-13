Петропавловск-Камчатский, , 11:39 — REGNUM Закрытые из-за пандемии коронавируса границы между Россией и другими странами заставляют россиян планировать свои отпуска внутри РФ. Регионы наперебой предлагают свои программы, зазывают туристов. Но если южным регионам страны переживать особо не о чем, то поедут ли туристы-дальневосточники вместо Хайнаня и Пхукета на Камчатку и Курилы — большой вопрос: слишком высоки цены. Однако именно пандемия неожиданно может дать шанс увидеть самые заповедные места Дальнего Востока.

Читайте также: Госдума поддержала замену туров и билетов на ваучеры с доплатой

Ирина, жительница Хабаровского края, поделилась впечатлениями о недавней поездке на Камчатку.

«Мы ездили как семья военнослужащего, нам оплачен санаторий, дорога. От Камчатки мы в полном восторге. Мы раньше никогда там не были и даже не ожидали, что на свете вообще может быть такая красота! Но цены на полуострове, скажу я вам, просто заоблачные. Если бы нам не оплачивалась дорога и санаторий, мы ни за что бы не поехали, ну, или очень долго копили бы. От санатория до Петропавловска-Камчатского 20 минут езды. Такси в одну сторону — 1800 — 2000 рублей. Там вообще все очень-очень дорого, очень дорогая жизнь. Не уверена, что люди, у которых нет оплаченной дороги, смогут себе позволить. Просто приехать и сидеть — зачем? А экскурсии очень дорогие, и хочется посмотреть же на всё. Но — повторю: съездить на Камчатку надо хотя бы один раз в жизни. Это… это как в космос слетать, честно! Это ни на что не похоже!», — рассказала жительница Хабаровского края.

Сегодня можно найти множество предложений по поездке на Камчатку. Например, тур «Огненные вершины» предлагают по цене 99 тыс. рубле за 12 дней. А вот тур «На краю света» из Петропавловска-Камчатского на Командорские острова стоит уже 236,5 тыс. Это авиатур на 9 дней. И это — без дороги на Камчатку.

За 65 тыс. рублей можно поехать из Хабаровска на Камчатку на 8 дней/7 ночей. В программу войдёт проживание в Петропавловске, морская прогулка, сплав по реке, поездка на океан. Но это — самый минимум красот полуострова. За дополнительную плату вам организуют вертолётные экскурсии в Долину гейзеров, на Курильское озеро и ещё много всего — только платите. Но, скорее всего, именно за подлинные красоты Камчатки и придётся заплатить самые большие деньги.

Власти Камчатки выделяют сегодня 40 млн рублей для поддержки туристической отрасли. Однако в соцсетях местные жители пишут, что и самим организаторам туров следовало бы поумерить аппетиты и не отпугивать туристов заоблачными ценами.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники, и не только они, не раз высказывались о том, что увидеть красоты Камчатки и Курил им не по карману. Дальневосточные достопримечательности слишком дороги для обычного туриста, который копит на отпуск порой не один год.

Например, тур на «остров вечного лета» китайский Хайнань стоит, в среднем, 50−60 тыс. рублей.

Однако сегодня, в условиях пандемии, Госдума РФ в первом чтении приняла закон об особенностях возврата денег туристам за пропавшие туры.

Суть законопроекта заключается в том, что взамен неполученного зарубежного тура туроператор обязан будет предоставить гражданину равнозначный тур по России. При этом туроператор не вправе будет требовать доплату с туриста. И лишь если турист по весомым причинам не сможет воспользоваться этим продуктом, то деньги ему вернут, да ещё и с процентами.

Получается, что у россиян появится шанс увидеть Камчатку и Курилы по цене, скажем, Хайнаня, Пхукета или Вьетнама? Это было бы настолько замечательно, что в это очень хочется верить.