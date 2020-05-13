Тегеран, , 08:47 — REGNUM В Иране за сутки выявили 1 тыс. 481 случай заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 110 тыс. 767.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 6 тыс. 733 человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.

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