Краснодар, , 08:30 — REGNUM Краевую единовременную выплату получат многодетные семьи Краснодарского края в мае, сообщили в пресс-службе администрации региона. О решении стало известно на заседании оперативного штаба 12 мая.

«Многодетные семьи в зоне особого риска. Нам особенно важно их поддержать сейчас, потому что даже если с 12 мая мы откроем часть предприятий, зарплату люди получат не сразу», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани все семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет, по поручению президента, получат от государства выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, деньги можно будет получить с 1 июня.

Краснодарские семьи, в которых трое и больше детей, получат дополнительную помощь уже в мае. В частности, сообщил вице-губернатор Игорь Галась, многодетные семьи получат единовременную выплату в размере двух тысяч рублей на каждого ребенка, выплаты произведут в сжатые сроки. На эти цели из бюджета выделят около 600 млн рублей. Многодетным семьям, состоящим на учете в соцзащите, выплата будет назначена в мае автоматически.

Также будет выплачена единовременная материальная помощь гражданам с несовершеннолетними детьми, признанным в установленном порядке безработными и получающим минимальное пособие по безработице. Помощь составит 3 тыс. рублей на каждого ребенка, её, по оценке краевого министерства труда и социального развития, смогут получить около 35 тысяч кубанских семей.

«На эти цели будет направлено около 165 млн рублей. Финансирование будет проводиться через центры занятости населения, 8 мая стартовал дистанционный сбор заявок. На этой неделе начнем осуществлять выплаты», — пояснил Игорь Галась.

Также 51 млн рублей направят на выплаты семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах: единовременная выплата составит по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее на Кубани малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане получили единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей, малоимущие многодетные семьи — по 10 тыс. рублей.