Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Казахстан является примером для других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом 13 мая написал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

«Казахстан является отличным примером активных усилий по стабилизации COVID19», — написал Клюге. Он отметил, что в Казахстане применяют усиленное наблюдение за пациентами, тестирование обрело широкий охват.

Кроме того, медики используют цифровой сбор данных, современную профилактику и строгое отслеживание контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Казахстане выявили 5417 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2223 пациента, скончались 32 человека.