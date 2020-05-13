Берлин, , 07:50 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 798 и превысило 171 тысячу, 13 мая сообщается на сайте Института Роберта Коха.

За последние сутки в стране от заболевания COVID-19 скончался 101 пациент. Всего в Германии зарегистрировано 7,6 тысячи летальных исходов при данной болезни. Еще более 148 тысяч человек выздоровели

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Bild распространило информацию, согласно которой власти Германии рассчитывают полностью открыть границы страны к середине июня этого года.

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