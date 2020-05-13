Москва, , 01:19 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации подготовило специальные изоляторы для призывников на случай выявления у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

По словам начальника Генштаба, в военных комиссариатах полностью отработан алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции.

На сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы.

Также Герасимов подчеркнул, что каждый призывник, прибывающий на сборный пункт, будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Только после результатов тестирования призывник будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весенний призыв в России начался 1 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Продлится призыв до 15 июля. В эту призывную кампанию планируется призвать в ряды Вооруженных ил 135 тысяч человек.

Отправка в войска начнется 20 мая.