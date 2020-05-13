Тегеран, , 08:22 — REGNUM 12 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 88 357 человек из общего числа 110 767 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о числе жертв в связи со вспышкой коронавируса, Джаханпур отметил, что в Иране погибло 6 733 человека. Он подчеркнул, что со вчерашнего дня (понедельник) был обнаружен 1481 новый случай заражения, причём 48 человек погибли.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране производится регулярная дезинфекция общественных мест, успешно реализуется план социального дистанцирования.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн человек.