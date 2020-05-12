Монголия, , 23:28 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Монголии достигло 42, сообщает 12 мая Синьхуа.

По словам директора монгольского Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийна Нямхуу, за сутки 11 мая излечился один пациент.

Число выздоровевших достигло 15, а общее число заболевших, по его словам, не изменилось за сутки, так и оставшись на уровне 42 человек.

Дулмаагийна Нямхуу «Все подтвержденные случаи являются завозными».

Отмечается, что монгольские власти намерены эвакуировать соотечественников из России, Турции и Индии, идёт подготовка к прибытию эвакуированных.

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