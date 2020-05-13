Тирана, , 01:27 — REGNUM Не успела Албания справиться с эпидемией COVID-19, как предприимчивый премьер-министр Эди Рама начал заботиться о восстановлении экономики после кризиса. А сделать он это решил ставшим за 90-е годы почти что традиционным для албанцев способом— с помощью наркоторговли.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 12 мая глава правительства Албании провел видео-конференцию, в ходе которой заявил, что парламент страны должен принять закон о легализации медицинского канабиса до конца текущей сессии — должен так должен, после ухода оппозиции из парламента полностью подконтрольное премьер-министру большинство примет какой угодно закон.

В подтверждение своих слов Рама привел весьма убедительные аргументы:

«Я уже говорил раньше. Не время говорить об этом вопросе. Я сказал, что пора взять под контроль ситуацию с трафиком. Теперь ситуация взята под контроль. С другой стороны, мы уже больше года работаем над этим законопроектом, делаем анализ, и теперь условия фактически назрели.

На вопрос о том, не он ли выступил с инициативой о разработке законопроекта, премьер скромно ответил:

«Откуда пришла эта идея — я не из тех, кто борется за авторские права. Теперь это мировой тренд. Я сознаю, что сейчас самое время для продвижения этого проекта».

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