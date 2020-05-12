Казань, , 19:06 — REGNUM В Татарии выдано более 13,7 млн цифровых пропусков для выхода из дома в период всеобщей самоизоляции, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

С начала апреля жители запросили 13 млн 732 тыс. 948 смс-разрешений, самой востребованной целью стала поездка на дачу и возвращения с нее. На втором месте была доставка продуктов, лекарств, предметов первой необходимости родственникам. На третьем — посещение кредитных организаций и почты. 3,97 тыс. жителей республики, зарегистрированных в качестве самозанятых, оформляли пропуска для проезда к производству.

В последний день работы сервиса, 11 мая, жители региона запросили 464 тыс. 660 разрешений на выход из дома. В системе по выдаче пропусков зарегистрировались 1 млн 737 тыс. 75 жителей республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 мая обязательные SMS-пропуска будут не нужны.

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