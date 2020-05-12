Москва, , 17:40 — REGNUM Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров вермахта. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции во вторник, 12 мая, сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен», — сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Генерал армии, президент Автономной некоммерческой организации «Клуб военачальников Российской Федерации» Антон Куликов специально для ИА REGNUM прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Надо дать общественную оценку этому гнусному событию, подлому событию, когда оскверняется память людей, которые миллионами отдавали свои жизни, рисковали во имя защиты своего Отечества. И вдруг 9 мая рядом с теми, кто на самом деле является героем своей страны, своей войны, появляются фотография или портрет нацистского солдата или офицера. Это невыносимо. Это надо обязательно тщательно расследовать, найти истоки и возбудить уголовное дело. Я думаю, Следственный комитет не останется в стороне», — рассказал Антон Куликов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«В этой связи я хотел бы и несколько вернуться к теме так называемой фальсификации истории, искажения правды. Где корни этого явления? Когда мы говорим, что там, на Западе, сегодня с разных трибун разных парламентов звучат разного рода неоднозначные заявления. И даже недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Европу освободили от фашистского ига Соединенные Штаты Америки и Великобритания, без упоминания Советского Союза — это вызывает у нас недоумение», — подчеркнул российский военачальник.

«Но вы посмотрите на ряд других лидеров — Польши, Прибалтики, Чехии. Я задумался над тем, почему все это все в большей степени начинает «выпирать» буквально во «взрывной форме»? А потом пришел к выводу, что европейских лидеров, у тех, кто сейчас охаивает историю Второй мировой войны и приравнивает Советский Союз к фашистской Германии, а Сталина — к Гитлеру, — вы посмотрите на их биографии и вы увидите, что его отец, его дед воевал на стороне фашистов. Вот откуда корни», — убежден Анатолий Куликов.

«Необходимо сегодня взять, пристально изучить эту информацию и опубликовать правду. Только правда, опубликованная правда может сегодня защищать любую страну и любую историю от фальсификаций», — подчеркнул он.

«Теперь посмотрим, — а что, у нас не было коллаборационистов? Свыше миллиона бывших граждан Советского Союза по военной, полицейской, политической линии сотрудничали с немцами. И я уверен, что подонки, которые разместили портреты солдат и офицеров вермахта в рядах «Бессмертного полка онлайн», если раскопать их биографии, если их «поскрести», то мы увидим, что они тоже являются потомками этих коллаборационистов. Это тоже надо показывать и рассказывать», — убежден президент АНО «Клуб военачальников Российской Федерации».

«У меня есть убежденность, что ничто не сможет затмить подвиг нашего народа в разгроме фашизма. Об этом правильно сказал президент России Владимир Путин. Кто напал на Польшу в 1939 году и кто штурмовал Берлин? Кто уничтожил логово врага? И поэтому, в каком бы стиле ни изгалялись эти негодяи, враги-фальсификаторы, они ничего не смогут сделать! Подвиг советского народа, чьими последователями являемся мы, современные россияне — бессмертен, и никому не удастся его погасить», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Антон Куликов.