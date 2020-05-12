Москва, , 15:45 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом 12 мая сообщает ТАСС.

«Да, я заболел. Лечусь», — подтвердил представитель Кремля.

В связи с заболеванием Пескова госпитализировали. Информация о выявлении у него коронавируса ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за выявленного коронавируса ранее попал в больницу премьер-министр Михаил Мишустин. Заражение выявлено также у главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.