Красноярск, , 13:35 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 12 мая обратился к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусом и действующими ограничениями. Также он рассказал об обстановке в Северо-Енисейском районе края, где была выявлена вспышка SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

По словам Усса, в Красноярском крае наряду с федеральными действуют региональные механизмы помощи, которые вскоре дополнят вторым набором предложений. Они направлены на поддержку ключевых инфраструктурных отраслей.

Губернатор подчеркнул, что власти края «стремились даже начальный период эпидемии проходить с минимумом ограничений». В регионе разрешены прогулки с детьми в колясках, поездки на дачные участки, индивидуальные занятия спортом. Работают предприятия, обеспечивающие до 85% валового регионального продукта.

Что касается сферы услуг, у края, исходя из характеристик динамики эпидемии, «появилась возможность постепенного перехода к обычной жизни и в этой области». Сняты ограничения в десятках населённых пунктов.

Усс поручил подготовить проект указа, разрешающего работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг на всей территории Красноярского края. Однако подписание этого указа пришлось приостановить из-за вспышки коронавируса в Северо-Енисейском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Енисейском районе на крупнейшем золотодобывающем предприятии края — «Полюс» — выявили очаг коронавируса. Там выявлено уже 270 носителей вируса.

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«Сейчас завершается тестирование всех работающих, а это более шести тысяч человек, и мы прогнозируем, что число тех, кому потребуется медицинская помощь, может достигнуть нескольких сотен», — отметил Александр Усс.

В указанном районе установили особый режим въезда и выезда. На месте развёрнут мобильный госпиталь на 400 человек. Ведётся подготовка дополнительных мест в соседних районах и в Красноярске.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений», — подчеркнул глава региона.

Действующий режим самоизоляции продлён до 31 мая включительно. В Красноярском крае вводится масочный режим. Люди обязаны пользоваться масками в закрытых помещениях и общественном транспорте.

К прежним планам можно будет вернуться после локализации очага распространения коронавируса в Северо-Енисейском районе, подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1428 человек.

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