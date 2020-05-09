Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 11:15 — REGNUM По состоянию на 9 мая в Северо-Енисейском районе Красноярского края зарегистрировано 89 подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди работников АО «Полюс Красноярск». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

В том числе 82 случая зарегистрированы за последние сутки. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Из 89 человек 47,2% — жители Красноярского края. Большинство случаев (94,4%) выявлены как контактные, у носителей вируса нет симптомов.

Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся на изоляции. Тестирование сотрудников продолжается, заверили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, всего к 9 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1070 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае коронавирус за сутки выявлен сразу у 106 человек