Минск, , 13:19 — REGNUM Белорусские чиновники и медики «головой отвечают» за смерть людей в условиях пандемии коронавируса. С таким утверждением 12 мая выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения», — заявил президент Белоруссии, отметив, что в стране и дальше будут лечить людей и следить за ситуацией с коронавирусом.

Также он указал, что все, связанные с распространением коронавируса, показатели и их динамика уйдут и забудутся, и останутся только погибшие люди, которых можно было спасти.

«Железно надо требовать от минздрава и врачей сохранения жизни людей», — сказал Лукашенко и добавил, что держит данный вопрос на серьёзном контроле.

Отметим, как сообщало, ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с новым коронавирусом на территории Белоруссии терпимой.