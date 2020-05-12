Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 12 мая выявили 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 19 166 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 354 новых случая, в Башкирии — 80, в Татарии — 71, в Самарской области — 66, в Саратовской области — 64, в Чувашии — 62, в Оренбургской области — 53, в Кировской области — 41, в Ульяновской области — 38, в Марий Эл — 36, в Мордовии и Пензенской области — по 35, в Пермском крае — 28, в Удмуртии — шесть.

С учетом новых данных общее число подтвержденных в Нижегородской области заражений коронавирусом составило 5087 случаев, в Татарии — 1832, в Башкирии — 1647, в Чувашии — 1282, в Саратовской области — 1232, в Мордовии — 1225, в Самарской области — 1083, в Оренбургской области — 1039, в Марий Эл — 964, в Ульяновской области — 886, в Кировской области — 876, в Пензенской области — 837, в Пермском крае — 781, в Удмуртии — 395.

Полностью выздоровели 5222 человека в Поволжье, за последние сутки выписаны 468 граждан. 138 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, десять человек — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 12 мая подтверждено 232 243 случая заражения коронавирусом, 10 899 — за минувшие сутки. Выздоровели 43 512 человек, 2116 человек скончались, 107 — за минувшие сутки.

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