Красноярск, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном оперштабе.

Это суточные рекорд по выявленным случаям в регионе.

Таким образом, всего в Красноярском крае по состоянию на 12 мая коронавирус выявлен у 1428 человек. 375 человек (плюс 90 за сутки) уже вылечили.

За весь период в регионе скончались 15 пациентов с коронавирусом.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 43 муниципальных образованиях Красноярского края. В том числе 168 новых случаев зарегистрировано в Северо-Енисейском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно, что в Северо-Енисейском районе Красноярского края произошла вспышка коронавируса. Тесты на SARS-CoV-2 дали положительный результат у десятков работников АО «Полюс Красноярск».

Читайте также: В Северо-Енисейском районе Красноярского края произошла вспышка SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: Туристов из Индонезии вернули в Красноярск