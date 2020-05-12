Кызыл, , 07:37 — REGNUM Тува стала одним из лидеров среди российских регионов по масштабам проведённых на COVID-19 тестов. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Убеждён, что рост количества подтвержденных случаев на COVID-19 (на 11 мая 144 случая, из них 29 выздоровевших) стал показателем работы всех задействованных служб», — отметил он.

По его словам, в республике была разработана «дорожная карта» по увеличению объёмов тестирования, которая предполагает в том числе увеличение материальной базы лабораторий и их персонала. Благодаря этому число проведённых тестов за последние дни резко выросло. В частности, проверяются все въезжающие в регион, жители, находящиеся в группе риска, а также работающие в местах массового скопления людей.

«Если в начале апреля у нас было проведено лишь несколько сотен тестов, то уже в последующие дни в республике проверку на коронавирус проходило ежедневно до 1500 человек. Сегодня проведено 17 тысяч лабораторных исследований», — добавил глава.

Напомним, за последние дни количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике выросло более чем в два раза. Как сообщало ИА REGNUM, если к 8 мая в Туве было зарегистрировано 60 человек с коронавирусом, то к 11 мая их количество выросло до 144.

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