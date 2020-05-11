Кызыл, , 09:23 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 144.

Как отмечается, большинство новых заразившихся подхватили вирус в очагах на рынке «Элбек», автобазе и Республиканской больнице. Напомним, по ситуации на пятницу, 8 мая, здесь было зарегистрировано 60 человек с коронавирусом.

К настоящему моменту выписаны из больницы после успешного завершения лечения 29 человек. Под наблюдением врачей остаются 115 пациентов, у большинства из которых состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

«У 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и девятимесячного ребенка. Восемь человек находятся в реанимации, четыре — в тяжелом состоянии», — отметили в минздраве.

Напомним, в связи с быстрым ростом числа пациентов с коронавирусом в республике начал работу временный инфекционный госпиталь. Как сообщало ИА REGNUM, его оборудовали в новом терапевтическом корпусе. Новый госпиталь может принять до 229 человек.

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