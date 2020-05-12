Москва, , 07:32 — REGNUM Дополнительные выплаты российским семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, о которых объявил президент РФ Владимир Путин, были утверждены правительством России, сообщается на сайте исполнительного органа страны.

Так, с 1 июня указанные категории граждан смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого из детей. Для этого необходимо предоставить соответствующее заявление либо через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда РФ (ПФР), либо через личный прием в отделении ПФР.

Окончательный срок подачи заявки — 1 октября 2020 года. На их рассмотрение отводится не более пяти дней, а на выплату средств — не более трех.

Также через заявление все российские семьи с детьми в возрасте три года и менее могут рассчитывать на выплаты в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка. Такие выплаты полагаются за апрель, май и июнь.

Как сообщается ИА REGNUM, 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей в условиях распространения коронавируса и действия режима самоизоляции в России.

Читайте также: Семьи с детьми от трёх до 15 лет получат дополнительную выплату — Путин