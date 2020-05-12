Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM 14 жителей Бурятии, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса, вернутся из Нью-Йорка в Россию 15 мая. Регистрация на рейс к настоящему моменту уже закончилась. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, рейс был организован для жителей Центрального федерального округа.

«При содействии аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО, 14 жителей Бурятии прилетят этим рейсом в Москву и пройдут обсервацию в Московской области», — отметили в правительстве.

Кроме того, 13 мая жители некоторых сибирских регионов прилетят из китайского города Маньчжурия в Иркутск. Среди них есть и четверо жителей Бурятии, в том числе 6-летний ребёнок.

Напомним, всего за границей в связи с фактическим прекращением международного авиасообщения остались более трёхсот выходцев из республики. Как сообщало ИА REGNUM, точное местонахождение 62 человек до сих пор неизвестно.

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