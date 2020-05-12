Улан-Удэ, , 07:13 — REGNUM Более двухсот жителей Бурятии находятся в настоящее время на территории 39 иностранных государств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, местонахождение ещё 62 человек, которые не выходят на контакт, устанавливается.

Многие из них не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения. Для их возвращения российские власти разработали алгоритм, в рамках которого руководство республики уточняет список застрявших. Как отмечается, на сайте Гоуслуги. рф зарегистрировался 241 житель Бурятии.

«10 человек отказались от возвращения, и 169 человек ожидают вылета», — добавили в правительстве.

Кроме того, трём гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в Черногории и Китае, оказана адресная материальная помощь.

Напомним, республика также принимает местных жителей, застрявших в других регионах РФ. Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая сюда вернулись более сотни вахтовиков, работавших на Чаяндинском месторождении в Якутии.

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