Улан-Удэ, , 12:47 — REGNUM В Бурятию 9 мая спецрейсом из Якутии вернулись 108 жителей республики, работавших на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, по прилёту их всех обследовали на заражение коронавирусом.

По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, среди прибывших не выявили людей с повышенной температурой и с респираторными симптомами.

«Граждане размещены в двух обсерваторах: в обсерваторе, развернутом на базе Детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр». Перевозка прибывших до обсерваторов была осуществлена на специально подготовленных автобусах», — отметил он.

Кроме того, были подвергнуты дезинфекции ручная кладь и багаж вахтовиков, а также самолёта и транспортных средств.

Прибытие ещё одной группы вахтовиков ожидается сегодня, 11 мая. Всего на месторождении в Якутии работали около двухсот жителей Бурятии.

Напомним, работники с 17 апреля были вынуждены перейти на самоизоляцию в жилых вагончиках в связи с угрозой коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, возвращение их на родину стало возможным в начале мая. Добавим, что у трети вернувшихся домой вахтовиков из Омска выявили заражение SARS-CoV-2.

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