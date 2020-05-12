Кош-Агачский район, Алтай, , 06:47 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло до 60. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки вирус выявили у четырёх человек.

Трое из них проживают в Кош-Агачском районе, все они работали на строящемся частном объекте в селе Акташ Улаганского района. Четвёртый случай выявлен у 18-летнего студента. Все они входили в круг контактных лиц, при этом симптомов заражения ни у кого не было.

Тем временем, за сутки выписаны из больницы с выздоровлением четыре человека. Всего количество излечившихся лиц, таким образом, составило 25.

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