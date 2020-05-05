Горно-Алтайск, , 11:12 — REGNUM Жителей Горного Алтая обязали носить маски при нахождении в местах общего пользования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующие изменения в распоряжении о режиме повышенной готовности внёс глава республики Олег Хорохордин.

В частности, масочный режим распространяется на магазины, аптеки, вокзалы, аэропорты, остановки общественного транспорта, а также сам общественный транспорт.

«Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов РА, местного самоуправления, в местах общего пользования», — отметили в правительстве.

Как отмечается, дополнительные меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Напомним, к 5 мая на территории республики подтвердили 38 случаев заражения.

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