Новосибирск, , 05:20 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни, с11 по 15 мая, ожидается аномально жаркая погода. По данным Западно — Сибирского гидрометцентра, местами в регионе ожидается до +30 °C и выше.

В ГУ МЧС РФ по области уточнили, что в этот период «прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах».

Спасатели просят новосибирцев быть предельно осторожными и «строго соблюдать правила пожарной безопасности».