Лима, , 03:14 — REGNUM Правительство Перу разрешит туристам бесплатно посещать святилище инков в Мачу-Пикчу во второй половине 2020 года, а также другие достопримечательности с целью поддержки туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в официальном заявлении перуанского правительства.

Бесплатный доступ к историческим памятникам Перу предоставят госслужащим, детям, подросткам и пожилым людям вне зависимости от их гражданства. Бесплатное посещение будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года. При этом туристам будет необходимо соблюдать все санитарные нормы, действующие в стране.

Также туристы смогут посещать и национальные заповедники в стране. Среди них — Тамбопата, национальный парк Ману и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая власти Перу продлили режим чрезвычайного положения до 24 мая в связи с угрозой распространения COVID-19. Отмечалось, что за 54 дня карантина удалось в три раза снизить показатель распространения коронавируса.

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