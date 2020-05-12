Лима, , 03:06 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 1515 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба перуанского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 68 822. Также жертвами осложнений COVID-19 в Перу с начала пандемии стал 1961 человек.

«Из всех подтвержденных случаев на сегодняшний день, уже 22 406 человек полностью выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая власти Перу распорядились продлить режим чрезвычайного положения до 24 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По словам президента страны Мартина Вискарры, по итогу 54 дней карантина удалось в три раза снизить показатель распространения инфекции.

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