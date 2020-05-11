Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Журнал PC Gamer, его дочерний портал GamesRadar и другие организации объединятся для проведения онлайн-мероприятия PC Gaming Show, которое запланировано на 6 июня 2020 года. Об этом 11 мая сообщил сайт PC Gamer.

Издание отмечает, что это мероприятие станет заменой выступлений, которые должны были состояться на отменённой выставке E3 2020. PC Gaming Show в онлайн-формате пройдет 6 июня 2020 года.

В его рамках GamesRadar представит Future Gaming Show, студия Paradox Interactive покажет свои новые проекты, а бывший редактор портала IGN Грег Миллер, который сегодня ведёт YouTube-канал Kinda Funny, проведет новое «инди-ориентированное» онлайн-мероприятие под названием Guerrilla Collective.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Ubisoft в свою очередь объявила о проведении онлайн-выставки взамен выступления на E3. Её мероприятие запланировано на 12 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft проведёт онлайн-выставку в дни отменённой E3