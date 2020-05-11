Санкт-Петербург, , 22:56 — REGNUM Срок возобновления работы музеев и ряда кинотеатров назвали власти Ленинградской области. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба администрации региона.

Работа музеев будет разрешена в регионе с 12 мая при соблюдении всех рекомендуемых мер безопасности. Для посетителей и работников музея обязательно ношение масок, одновременно в экскурсии может принять участие ограниченное число посетителей.

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах музеи можно будет посещать группами не более пяти человек, все экскурсии будут проходить только под открытым небом.

В Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах начнут свою работу кинотеатры. Зрительные залы при этом должны быть заполнены только наполовину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленобласть будет отменять ограничения, введённые в связи с угрозой коронавируса по принципу «светофора», с разделением региона на три разные зоны.

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