Пятигорск, Ставропольский край, , 20:02 — REGNUM Карантин, введенный в городе Пятигорске из-за распространения коронавируса, отменен. Об этом сказано в постановлении правительства Ставропольского края, опубликованном 11 мая на региональном интернет-портале правовой информации.

Напомним, карантин в Пятигорске был введен с 17 апреля из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. В городе, в частности, ужесточили перечень работающих организаций и предприятий, ограничили передвижение, перевели медучреждения на особый режим работы.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края», — сказано в документе, который вступает в силу 12 мая.

Сегодня также опубликовано постановление губернатора края, согласно которому в Пятигорске в связи с отменой карантина начнет действовать обязательный масочный режим. Кроме того, вводятся ограничения на въезд и выезд в городе, но они не распространяются на служебные машины и транспорт, на который мэрия оформила разовые пропуска.

На въездах в Пятигорск также организуют круглосуточные пункты контроля, в которых приезжающим бесконтактно будут измерять температуру. В случае, если она будет превышать 37 градусов или у человека обнаружат признаки респираторных заболеваний, его в обязательном порядке направят на медосмотр.

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