Ставрополь, , 08:55 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ставропольском крае по состоянию на утро 11 мая достигло 1084. В числе тех, у кого выявлена инфекция, 87 детей, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

За минувшие сутки на Ставрополье зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом и 12 фактов выздоровления. Всего в крае вылечился 301 человек с подтвержденным диагнозом, 20 пациентов скончались. В тяжелом состоянии в регионе в настоящее время находятся 20 человек с COVID-19, еще 64 пребывают в состоянии средней степени тяжести.

По словам губернатора, динамика распространения инфекции за последние дни «несколько стабилизировалась», но ситуация продолжает оставаться серьезной. Он отметил, что ежедневное появление новых случаев заражения связано как с передвижениями людей между регионами, так и с контактами на территории края.

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