Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Число умерших от COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 161, сообщил 11 мая губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что впервые после разгара эпидемии этот показатель не достиг отметки в 200 жертв.

Кроме того, он сообщил, что за сутки было госпитализировано 488 человек, а такого относительно небольшого числа не было с 19 марта.

Куомо напомнил, что бывали дни, когда в больницы доставлялось более трёх тыс. человек в сутки, а число смертей доходило до 700 в сутки.

На сегодняшний день на территории штата в списки умерших от COVID-19 внесено 21 478 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте по числу заразившихся и умерших.

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