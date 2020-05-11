Магас, , 19:17 — REGNUM В Ингушетии ограничения, введенные режимом повышенной готовности, объявленном в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, могут начать снимать, начиная с 1 июня. Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в его пресс-службе.

Снятие ограничений будет проводиться поэтапно и возможно лишь в том случае, если это позволят сделать показатели эпидемиологической ситуации, отметил руководитель субъекта. При этом переход к возвращению жизни субъекта в нормальное русло требует подготовки, в том числе проведения полной дезинфекции в учреждениях социальной направленности, на предприятиях и в организациях.

На первом этапе планируется разрешить работу адвокатских, нотариальных контор и других организаций, оказывающих юридические услуги, возобновление междугородных и межрегиональных перевозок, открытие коммерческих медицинских центров и стоматологических кабинетов. При этом требуется организация предварительной записи, чтобы не допустить скученность клиентов.

После этого планируется открыть торговые центры и спортплощадки, арены для индивидуальных занятий и ряд образовательных организаций. Последними откроют доступ в парки и скверы, на детские площадки и развлекательные центры на открытом воздухе, отели и кафе при условии соблюдения дистанцирования.

Стоит отметить, что в Ингушетии на 11 мая зафиксировано 1245подтвержеднных случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших составило 287 человек. Умер от осложнений — 31 пациент. По числу летальных исходов Ингушетия занимает одно из первых мест в стране.

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