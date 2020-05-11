Севастополь, , 18:12 — REGNUM Режим самоизоляции граждан в Севастополе продлён до конца текущей недели до 17 мая. Об этом 11 мая на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Режим полной самоизоляции я предлагаю продлить до конца текущей недели, до предстоящего воскресенья включительно», — отметил Развожаев.

По его словам, за этот период нужно будет проанализировать показатели, разработанные Роспотребнадзором для регионов, чтобы они могли принимать решения на местах по поводу введения ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму режим самоизоляции граждан был продлён до 31 мая.

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