Симферополь, , 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей. Соответствующий указ главы РК опубликован на официальном портале правительства республики.

«Слова «11 мая» заменить словами «31 мая», — сказано в тексте документа.

Кроме того, 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у девяти крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 202 положительных теста на новую инфекцию.

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