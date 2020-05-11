Амстердам, , 16:23 — REGNUM В Нидерландах за минувшие сутки выявлено 161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 в стране достигло 42 788. Об этом 11 мая сообщили в Национальном институте здравоохранения (RIVM)

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом, тем самым общее число жертв COVID-19 в стране достигло 5 456 человек. С начала эпидемии в медицинские учреждения поступило более 11,3 тысяч пациентов.

Напомним, ранее в пресс-службе правительства Нидерландов заявили о существенном ослаблении мер самоизоляции, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, с 11 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах в рамках смягчения самоизоляции снова заработают школы