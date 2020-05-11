Красногорск, , 14:24 — REGNUM В Звездном городке в Московской области, где располагается российский Центр подготовки космонавтов, выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 мая сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Читайте также: В Московской области за сутки выявили 1133 новых заражения коронавирусом

Так, по данным штаба, на сегодняшний день число пациентов, у которых подтвердился COVID-19, составляет три человека.

Читайте также: Названы регионы России с новыми случаями заражения SARS-CoV-2

Добавим, что всего в Подмосковье число носителей вируса SARS-CoV-2 за время пандемии коронавируса превысило 21,6 тыс. человек. За последние сутки коронавирус диагностирован у 1079 человек. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом в Балашихе — 884.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявлено 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом