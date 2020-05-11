Туркестан, Казахстан, , 14:08 — REGNUM Природный газ подвели к домам 42 тыс. жителей Туркестана, сообщили 11 мая в пресс-службе Туркестанской области Казахстана.

На сегодняшний день газом обеспечено 130 домов. Газ поступает по магистральному газопроводу Бейнеу — Бозой — Чимкент. Города планируется газифицировать в 11 этапов.

По завершении четвертого этапа к газу подключили 41% жителей Туркестана. Газификацию города планируют завершить до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта депутаты Сената Казахстана одобрили соглашение с Россией о газификации комплекса Байконур. Газоснабжением города займется АО «Казтрансгаз Аймак».

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